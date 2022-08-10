لهذا السبب رفض ترامب الإجابة عن الأسئلة امام التحقيق..

A + A -

أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أنه رفض الإجابة عن الأسئلة أثناء مثوله تحت القسم أمام المدعية العامة لنيويورك التي تجري تحقيقا مدنيا بشأن احتيال مفترض في ممارسات عائلته التجارية. وكان ترامب قد وصل إلى مكتب المدعي العام في نيويورك إذ يخضع لاستجواب تحت القسم حول تحقيق مدني طويل الأمد في نيويورك بشأن الممارسات التجارية لعائلته.

يقود التحقيق المدني في نيويورك المدعي العام ليتيسيا جيمس حيث يسعى القضاء لمعرفة ما إذا كانت منظمة ترامب قد بالغت في تقدير قيمة عقارات بعد تردد أنباء بأن شركة ترامب أخطأت في تقدير قيمة الأصول الثمينة وضللت المقرضين والسلطات الضريبية.

فتش عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي مؤخرًا عقار "مار أيه لاغو" الخاص بترامب في فلوريدا كجزء من تحقيق فيدرالي غير ذي صلة حول ما إذا كان قد أخذ سجلات سرية عندما غادر البيت الأبيض.

وقد وصل ترامب إلى مكتب المدعي العام في نيويورك قبل الساعة التاسعة صباحًا بقليل في موكب متعدد السيارات وعند مغادرته برج ترامب في نيويورك في رحلة قصيرة وسط المدينة، لوح الرئيس السابق للصحفيين المجتمعين في الخارج لكنه لم يعلق.

التحقيق المدني، بقيادة المدعي العام للولاية ليتيسيا جيمس، يتضمن مزاعم بأن شركة ترامب أخطأت في تقدير قيمة الأصول الثمينة كملاعب الغولف وناطحات السحاب وتضليل المقرضين والسلطات الضريبية.

في مايو-أيار قال مكتب جيمس إنه يقترب من نهاية تحقيقه وأن المحققين قد جمعوا أدلة قوية يمكن أن تدعم الإجراءات القانونية كرفع دعوى قضائية ضد ترامب أو شركته أو كليهما.

كان من المقرر مبدئيًا تقديم شهادة ترامب في الـ 3 من الشهر، لكنها تأجلت بعد وفاة إيفانا ترامب، زوجة الرئيس السابق السابقة، في الـ 14 يوليو-تموز ووالدة إيفانكا ودونالد جونيور وابنها الآخر إريك ترامب.

ويوم الجمعة، ستمثل منظمة ترامب ورئيسها المالي منذ فترة طويلة، ألين فايسلبيرغ، أمام المحكمة لطلب إسقاط تهم الاحتيال الضريبي ضدهما العام الماضي في التحقيق الجنائي الموازي لمحامي مقاطعة مانهاتن.