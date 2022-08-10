كنز دفين من الذهب والمجوهرات انتُشل من حطام سفينة عمرها 366 عاما!

A + A -

اكتُشف كنز دفين من العملات الذهبية والأحجار الكريمة والمجوهرات مؤخرا في حطام سفينة إسبانية عمرها 366 عاما.

وفي محاولة للحفاظ على ما تبقى من السفينة وحمولتها الثمينة، يعمل فريق دولي من خبراء الحفاظ على البيئة وعلماء الآثار تحت الماء على استعادة الأشياء من حطام السفينة، التي تقع في المحيط الأطلسي على بعد حوالي 43 ميلا (70 كيلومترا) قبالة جزر البهاما.

وكانت السفينة الشراعية المعروفة باسم Nuestra Señora de las Maravillas ("سيدة العجائب" بالإسبانية) تزن 891 طنا، تتنقل بين إسبانيا وكولومبيا في عام 1656 لالتقاط شحنة من الفضة عندما حدث خطأ ملاحي واصطدمت بسفينة أخرى في الأسطول الإسباني. وأجبرها الحادث على الانجراف إلى الشعاب المرجانية؛ وقالت المنظمة في بيان إن ما يقدر بنحو 600 من بين 650 كانوا على متنها لقوا حتفهم في الحادث. وبعد أكثر من ثلاثة قرون، انتشر الحطام عبر 8 أميال (13 كم) من قاع المحيط.

ونظرا لأن المؤرخين غالبا ما يعتبرون Maravillas "أحد أعظم القوادس الإسبانية المحملة بالكنوز"، فقد أصبح حطام السفينة هدفا للنهب. ونهبت الغالبية العظمى من الكنز (حوالي 3.5 مليون قطعة) بين عامي 1656 وأوائل التسعينيات.

وقال كارل ألين، مؤسس Allen Exploration: "إن Maravillas جزء مبدع من التاريخ البحري لجزر الباهاما".

وعلى مدار العامين الماضيين، تمكن ألين وفريقه من استعادة عدد من العناصر من الحطام، بما في ذلك البقايا الأخيرة للسفينة نفسها: صابورة حجرية، ومشابك حديدية كانت في وقت من الأوقات تمسك بدن السفينة معا. وشملت الاكتشافات الأخرى العناصر التي استخدمها الطاقم، مثل الجرار من إسبانيا؛ لوحات من الصين والمكسيك؛ والممتلكات الشخصية، مثل مقبض السيف الفضي، وخاتم اللؤلؤ، وزجاجات النبيذ، وأربع قلادات يرتديها فرسان وسام سانتياغو.

وتظهر إحدى المعلقات الذهبية زمردة كولومبية بيضاوية كبيرة وعشرات الزمرد الأصغر، والتي قد تمثل الاثني عشر رسولا، إلى جانب شعار يُعرف باسم صليب سانت جيمس، حسبما ذكرت CNN.

وقال ألين في البيان "كيف نجت هذه المعلقات الصغيرة في هذه المياه القاسية وكيف تمكنا من العثور عليها هي معجزة Maravillas".

ولكن ربما كانت أكثر الأشياء التي تم اكتشافها آسرا هي البضائع الثمينة التي كانت تنقلها عائلة مارافيلاس: مخزون من العملات الفضية والذهبية والزمرد وسبائك فضية يبلغ وزنها 75 رطلا.

وستصبح العديد من العناصر التي تم استردادها من حطام السفينة مجموعة دائمة في متحف جزر الباهاما البحري، الذي يفتح في Freeport في 8 أغسطس.