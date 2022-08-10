الأمم المتحدة: "داعش" يحاول استغلال الوضع في أوكرانيا لشن هجمات في أوروبا

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أشار فلاديمير فورونكوف، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب إلى أن إرهابيي "داعش" يحاولون استغلال الوضع في أوكرانيا لشن هجمات في أوروبا.

وأشار فورونكوف إلى أن "تنظيم "داعش" الإرهابي يدعو أنصاره إلى تنظيم هجمات في أوروبا، مستغلا الوضع في أوكرانيا".

وتابع: "على الرغم من أن ملاحظة الوجود النشط (للمتطرفين) وأنشطتهم بشكل رئيسي في المجتمعات المتأثرة بالصراعات العنيفة، فإن "داعش" والإرهابيين المرتبطين به يسعون أيضا إلى التحريض على الهجمات في مناطق أخرى من أجل زرع الخوف وإظهار القوة".

ولفت إلى أن "إرهابيي "داعش" يحاولون استغلال تخفيف قيود فيروس كورونا والصراع الأوكراني لأغراضهم الخاصة".