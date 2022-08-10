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بايدن يصادق على انضمام فنلندا والسويد للناتو ويقول إن أبواب الحلف مفتوحة

10
AUGUST
2022
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وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن على بروتوكولات انضمام فنلندا والسويد إلى الناتو، مؤكدا أن أبواب الحلف مفتوحة لكل الدول التي تستوفي شروط الانضمام إليه.
وأكد بايدن في تصريحات أدلى بها قبيل التوقيع، ان أبواب الناتو مفتوحة لكل الدول التي تستوفي شروط الانضمام إليه، مضيفا "نعمل مع شركائنا على تعزيز الجبهة الشرقية للناتو، وسنكون قادرين على مواجهة التحديات الجديدة في أوروبا".

وأصبحت الولايات المتحدة الدولة الـ23 من بين 30 دولة صادقت على انضمام السويد وفنلندا إلى التحالف العسكري. وحتى يوم الثلاثاء، لم تصدق إسبانيا واليونان والبرتغال وسلوفاكيا وتركيا وجمهورية التشيك وهنغاريا على الطلب.

وقدمت فنلندا والسويد، على خلفية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، طلبات إلى الأمين العام لحلف الناتو للانضمام إلى الحلف في مايو. وفي البداية، منعت تركيا بدء عملية النظر في هذه الطلبات، ولكن بعد ذلك - في 29 يونيو - وقعت تركيا والسويد وفنلندا مذكرة أمنية تأخذ في الاعتبار جميع مخاوف أنقرة. وسحبت تركيا بدورها اعتراضاتها على انضمام هذين البلدين الأوروبيين إلى الناتو.

روسيا اليوم
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