living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بلغاريا تعلن أنها ستلجأ إلى "غازبروم" إذا لم تجد موردين بديلين

10
AUGUST
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أعلن وزير الطاقة البلغاري روزين خريستوف، أن وزارته مستعدة لاستئناف المفاوضات بشأن إمدادات الغاز من قبل شركة "غازبروم" إذا لم تجد موردين بديلين.

وقال خريستوف في مقابلة مع قناة "بي تي في": "نحاول ضمان إمدادات الغاز إلى نهاية موسم التدفئة، والأفضل لنهاية العام المقبل. وستترك المفاوضات بشأن العقود طويلة الأجل للحكومة المستقبلية. نحن ندرس جميع إمكانيات إمدادات الغاز، بما في ذلك تجديدها من غازبروم، لكننا ندرس الموردين البديلين كأولوية، وإذا تبين أنه لا يوجد بديل حقيقي، فعندئذ يمكنني أن أضمن أنني لن أكون الوزير الذي سيترك سكان البلاد يتجمدون".
وأشار الوزير إلى أن شراء الغاز الروسي لا يعني الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، قائلا إن بلغاريا ستكون مستعدة للعمل مع غازبروم بنفس شروط ألمانيا ودول الاتحاد الأوروبي الأخرى التي تتلقى الغاز الروسي.

وأضاف: "يجب أن نضمن إمدادات غاز آمنة ومضمونة بأفضل الأسعار. يجب أن نضمن 120٪ من الكمية المطلوبة من الغاز للشعور بالثقة".

ItarTas
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout