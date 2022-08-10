بلغاريا تعلن أنها ستلجأ إلى "غازبروم" إذا لم تجد موردين بديلين

A + A -

أعلن وزير الطاقة البلغاري روزين خريستوف، أن وزارته مستعدة لاستئناف المفاوضات بشأن إمدادات الغاز من قبل شركة "غازبروم" إذا لم تجد موردين بديلين.

وقال خريستوف في مقابلة مع قناة "بي تي في": "نحاول ضمان إمدادات الغاز إلى نهاية موسم التدفئة، والأفضل لنهاية العام المقبل. وستترك المفاوضات بشأن العقود طويلة الأجل للحكومة المستقبلية. نحن ندرس جميع إمكانيات إمدادات الغاز، بما في ذلك تجديدها من غازبروم، لكننا ندرس الموردين البديلين كأولوية، وإذا تبين أنه لا يوجد بديل حقيقي، فعندئذ يمكنني أن أضمن أنني لن أكون الوزير الذي سيترك سكان البلاد يتجمدون".

وأشار الوزير إلى أن شراء الغاز الروسي لا يعني الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، قائلا إن بلغاريا ستكون مستعدة للعمل مع غازبروم بنفس شروط ألمانيا ودول الاتحاد الأوروبي الأخرى التي تتلقى الغاز الروسي.

وأضاف: "يجب أن نضمن إمدادات غاز آمنة ومضمونة بأفضل الأسعار. يجب أن نضمن 120٪ من الكمية المطلوبة من الغاز للشعور بالثقة".