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سخر المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان، من محاولة واشنطن اتهام بكين بـ “التطويق العسكري” لتايوان.

الخارجية الصينية تكشف بصورة واحدة حقيقة الانتشار العسكري الأمريكي بيلوسي: أمريكا لن تسمح للصين بعزل تايوان

وكتب ليجيان على “تويتر”: “الولايات المتحدة تثير ضجة حول محاصرة الصين العسكرية المزعومة في حين أنهم يفعلون ذلك بأنفسهم”، وأرفق الدبلوماسي، رسم توضيحي يظهر خريطة للانتشار العسكري الأمريكي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.



وفي وقت سابق، نشر ليجيان منشورا يحتوي على بيانات عن الوجود العسكري الأمريكي في جميع أنحاء العالم، كشف فيه أن لدى الولايات المتحدة 750 قاعدة في 80 دولة على الأقل، بالإضافة إلى 173 ألف جندي يتمركزون في 159 دولة.

ويعلق المتحدث باسم الخارجية الصينية غالبا على تصرفات الولايات المتحدة والدول الغربية الأخرى من خلال الصور على حسابه الشخصي على “تويتر”. وفي وقت سابق، أشار إلى سوء فهم واشنطن لمعنى عبارة “المجتمع الدولي”، ووصف الولايات المتحدة بأنها تهديد حقيقي للبشرية جمعاء، كما سخر من كلام الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ، حول الطبيعة الدفاعية للحلف