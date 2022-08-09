living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الخارجية الصينية تكشف بصورة واحدة حقيقة الانتشار العسكري الأمريكي

9
AUGUST
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

سخر المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان، من محاولة واشنطن اتهام بكين بـ “التطويق العسكري” لتايوان.

الخارجية الصينية تكشف بصورة واحدة حقيقة الانتشار العسكري الأمريكي بيلوسي: أمريكا لن تسمح للصين بعزل تايوان
وكتب ليجيان على “تويتر”: “الولايات المتحدة تثير ضجة حول محاصرة الصين العسكرية المزعومة في حين أنهم يفعلون ذلك بأنفسهم”، وأرفق الدبلوماسي، رسم توضيحي يظهر خريطة للانتشار العسكري الأمريكي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.


وفي وقت سابق، نشر ليجيان منشورا يحتوي على بيانات عن الوجود العسكري الأمريكي في جميع أنحاء العالم، كشف فيه أن لدى الولايات المتحدة 750 قاعدة في 80 دولة على الأقل، بالإضافة إلى 173 ألف جندي يتمركزون في 159 دولة.

ويعلق المتحدث باسم الخارجية الصينية غالبا على تصرفات الولايات المتحدة والدول الغربية الأخرى من خلال الصور على حسابه الشخصي على “تويتر”. وفي وقت سابق، أشار إلى سوء فهم واشنطن لمعنى عبارة “المجتمع الدولي”، ووصف الولايات المتحدة بأنها تهديد حقيقي للبشرية جمعاء، كما سخر من كلام الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ، حول الطبيعة الدفاعية للحلف

OTV
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout