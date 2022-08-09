living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

خروج أكثر من 3000 شخص من دونيتسك خلال عملية إجلاء إلزامية

9
AUGUST
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أعلنت أوكرانيا الثلاثاء أنها أجلت ثلاثة آلاف شخص على الأقلّ من منطقة دونيتسك الشرقية منذ أن بدأت عمليات إجلاء إلزامية قبل أشهر الشتاء القاسي.


وقال نائب مدير مكتب الرئاسة الأوكرانية كيريلو تيموشينكو "في الأيام الستّة الأخيرة، تمّ إجلاء أكثر من ثلاثة آلاف مواطن بمن فيهم نحو 600 طفل و1400 امرأة. عمليات الإجلاء الإلزامي تتواصل".

ولفتت كييف إلى أنها بدأت عمليات إجلاء إلزامية الأسبوع الماضي من منطقة دونيتسك في شرق البلاد، والتي أصبحت الآن هدفًا للقوات الروسية، لأن الحكومة لا ترى أنها ستكون قادرة على تزويد هذه المنطقة بالتدفئة اللازمة في أشهر الشتاء.

وأشار تيموشينكو إلى أن تمّ إجلاء نحو 1,3 مليون شخص من دونيتسك من بداية الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 شباط، وهي منطقة خاضعة لسيطرة جزئية من قوات انفصالية موالية لموسكو منذ العام 2014.

وأضاف "هناك 350 ألف نسمة على أراضي المنطقة، منهم 50 ألف طفل".

وكان العديد من الأوكرانيين في منطقة دونباس الشرقية، التي تضمّ دونيتسك ولوغانسك، مترددين في المغادرة، بسبب نقص الموارد لبدء حياة جديدة أو عدم وجود أي مكان آخر يذهبون إليه.

وشهدت كلّ من دونيتسك ولوغانسك أسوأ المعارك، واحتلت قوات موسكو معظم المدن في المنطقتيْن اللتين اجتاحتهما الحرب.

وأعلنت الرئاسة الأوكرانية صباح الثلاثاء عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة 19 بجروح خلال الـ24 ساعة الأخيرة في قصف روسي على المنطقة.

وحث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في أواخر الشهر الماضي، الناس على الاستجابة للأوامر، قائلًا إن المزيد من الناس سينجون من الحرب إذا فروا أمام تقدّم القوات الروسية.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout