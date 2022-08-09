خروج أكثر من 3000 شخص من دونيتسك خلال عملية إجلاء إلزامية

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أعلنت أوكرانيا الثلاثاء أنها أجلت ثلاثة آلاف شخص على الأقلّ من منطقة دونيتسك الشرقية منذ أن بدأت عمليات إجلاء إلزامية قبل أشهر الشتاء القاسي.



وقال نائب مدير مكتب الرئاسة الأوكرانية كيريلو تيموشينكو "في الأيام الستّة الأخيرة، تمّ إجلاء أكثر من ثلاثة آلاف مواطن بمن فيهم نحو 600 طفل و1400 امرأة. عمليات الإجلاء الإلزامي تتواصل".



ولفتت كييف إلى أنها بدأت عمليات إجلاء إلزامية الأسبوع الماضي من منطقة دونيتسك في شرق البلاد، والتي أصبحت الآن هدفًا للقوات الروسية، لأن الحكومة لا ترى أنها ستكون قادرة على تزويد هذه المنطقة بالتدفئة اللازمة في أشهر الشتاء.



وأشار تيموشينكو إلى أن تمّ إجلاء نحو 1,3 مليون شخص من دونيتسك من بداية الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 شباط، وهي منطقة خاضعة لسيطرة جزئية من قوات انفصالية موالية لموسكو منذ العام 2014.



وأضاف "هناك 350 ألف نسمة على أراضي المنطقة، منهم 50 ألف طفل".



وكان العديد من الأوكرانيين في منطقة دونباس الشرقية، التي تضمّ دونيتسك ولوغانسك، مترددين في المغادرة، بسبب نقص الموارد لبدء حياة جديدة أو عدم وجود أي مكان آخر يذهبون إليه.



وشهدت كلّ من دونيتسك ولوغانسك أسوأ المعارك، واحتلت قوات موسكو معظم المدن في المنطقتيْن اللتين اجتاحتهما الحرب.



وأعلنت الرئاسة الأوكرانية صباح الثلاثاء عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة 19 بجروح خلال الـ24 ساعة الأخيرة في قصف روسي على المنطقة.



وحث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في أواخر الشهر الماضي، الناس على الاستجابة للأوامر، قائلًا إن المزيد من الناس سينجون من الحرب إذا فروا أمام تقدّم القوات الروسية.