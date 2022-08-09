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مصنع سويسري للشوكولا هو الأكبر بالعالم.. يستأنف إنتاجه بعد تلوث بالسالمونيلا

9
AUGUST
2022
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استأنف مصنع “باري كالبو” السويسري العملاق في بلجيكا لمنتجات الشوكولا، والّذي يصنف الأكبر في العالم، إنتاجه الاثنين بعد توقف استمر ستة أسابيع بسبب تلوث ببكتيريا السالمونيلا.

ووفق وكالة فرانس برس، قال الناطق باسم الشركة، كورنيل وارلوب، إن ثلاثة من أصل 24 خط إنتاج أعيد تشغيلها في ويز، مضيفاً أن عمليات التطهير مستمرة في الخطوط الأخرى.

وأوضح في بيان “في الأسابيع المقبلة، سنتمكن من تشغيل المزيد من خطوط الإنتاج للعودة إلى المستوى الطبيعي للإنتاج. ومع ذلك، ما زالنا حذرين لأن هذه العملية غير مسبوقة، إذ إن عملية التنظيف والتطهير تستغرق وقتا طويلا”.

ويُذكر أنه تم اكتشاف البكتيريا في نهاية حزيران في مصنع الشركة البلجيكي في منطقة ويز. على الإثر، أوقفت المجموعة على الفور الإنتاج في مصنعها وأبلغت السلطات الصحية بالموضوع واتصلت بجميع عملائها.

وحدد خبراء الجودة الليسيثين كمصدر للتلوث.

وتوفر المجموعة السويسرية منتجات الشوكولا لشركات عملاقة في مجال صناعة المواد الغذائية مثل هيرشيز مونديليز ونستله، وكذلك لمصانع بسكويت وحرفيين ومتخصصين في صناعة الحلويات.

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