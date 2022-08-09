مسؤولو اتحاد الكرة الإيراني السابقون يقدمون شكوى قضائية ضد ترامب... والسّبب؟

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تقدم أعضاء هيئة الرئاسة السابقة في اتحاد كرة القدم الإيراني بشكوى قضائية ضد الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، وإدارته لاستلام تعويضات مادية منه.

وأوضح المسؤولون الكرويون السابقون أن التعويض الذي يطالبون به هو مقابل الأضرار التي تسبب بها ترامب لاتحاد كرة القدم الايراني، بفرضه العقوبات الاقتصادية ضد إيران، حيث أدت هذه العقوبات إلى تأخير عملية دفع مستحقات مدرب المنتخب الإيراني السابق، البلجيكي مارك فيلموتس، في المدة القانونية اللازمة، والتعويضات الهائلة التي طالبها الأخير وفق القانون.

هذا وتنتقد جهات رياضية داخل إيران الإدارة السابقة لاتحاد كرة القدم في إيران برئاسة، مهدي تاج، وتتهمه بالإهمال وسوء الإدارة في ملف التعاقد مع مارك فيلموتس، ما أدى إلى فرض تعويضات مالية كبيرة على اتحاد كرة القدم الإيراني تصل لنحو أربعة مليارات يورو.

ويشوب الملف تهم فساد في الإدارة السابقة ما استدعى دخول جهات رقابية وبرلمانية على الخط، خاصة مع ترشيح مهدي تاج لتولي إدارة كرة القدم الإيرانية من جديد.