إطلاق قمر صناعي إيراني بصاروخ روسي..."قادر على مراقبة إسرائيل"

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تحت عنوان: "قادر على مراقبة إسرائيل".. إطلاق قمر صناعي إيراني بصاروخ روسي"، جاء في موقع "الحرة": أطلقت روسيا قمرا صناعيا إيرانيا إلى مداره على متن صاروخ روسي أقلع من كازاخستان.



وانطلق الصاروخ "سويوز" كما هو مقرر في الساعة 8:52 صباحا بتوقيت موسكو (05:52 بتوقيت غرينتش)، الثلاثاء، من محطة بايكونور الفضائية بكازاخستان، والمستأجرة من روسيا. وعند حوالي تسع دقائق من الإطلاق، وضع القمر الصناعي الإيراني "خيام" في المدار.



وتابع التقرير: "وأطلق القمر الصناعي على اسم عمر الخيام، العالم والشاعر الفارسي الذي عاش في القرنين الحادي عشر والثاني عشر. وقالت إيران إن القمر الصناعي، المزود بكاميرا عالية الدقة، سيستخدم في المراقبة البيئية وسيظل تحت سيطرتها بشكل كامل.

وقالت طهران إنه لن تمكن أي دولة أخرى من الوصول إلى المعلومات التي ستجمعها، وستستخدمها لأغراض مدنية فقط، لكن هناك مزاعم بأن روسيا قد تستخدمها لمراقبة أوكرانيا وسط حربها هناك.

وإذا نجحت المهمة، فإن القمر الصناعي سيمنح إيران القدرة على مراقبة إسرائيل، ودول أخرى بالشرق الأوسط".

وبث التلفزيون الرسمي الإيراني لقطات لعملية الإطلاق على الهواء مباشرة، مشيرا إلى أن وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عيسى زارع بور، حضر مراسم الإطلاق في كازاخستان.



وخلال العام الحالي، تسعى إيران لإطلاق على الأقل 7 أقمار صناعية فضائية، وفق حسن سالاريه، رئيس منظمة الفضاء الإيرانية، في تصريحات لوكالة "إرنا" الرسمية، في حزيران الماضي.

وأضاف سالاريه أن "هناك 7 أقمار صناعية إيرانية في مرحلتها النهائية وفي طريقها إلى الإطلاق حتى نهاية عام 1401" الإيراني الذي ينتهي في 21 اذار 2023.



المصدر: الحرة