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أوكرانيا توقف عبور النفط الروسي إلى المجر والتشيك وسلوفاكيا

9
AUGUST
2022
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أوقفت شركة "أوكرترانس نفط" الأوكرانية عبور النفط الروسي إلى المجر والتشيك وسلوفاكيا، بسبب استحالة دفع شركة "ترانس نفط" مقابل العبور، لدخول الحزمة السابعة من العقوبات حيز التنفيذ.

وكانت شركة "ترانس نفط" الروسية قد أكدت أن شركة "أوكرترانس نفط" قد أوقفت في 4 أغسطس الجاري في تمام الساعة 06:10 صباحا، ضخ النفط الروسي عبر الفرع الجنوبي من نظام خط أنابيب "دروجبا" المتوجه إلى المجر والتشيك وسلوفاكيا، حيث أن الجانب الروسي لم يتمكن من دفع رسوم العبور نظرا لعقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا.
صرح بذلك مستشار رئيس شركة "ترانس نفط"، إيغور ديمين، إلا أنه أكد على أن عبور النفط خلال بيلاروس في اتجاه بولندا وألمانيا ما زال قائما. وقد أوضحت الشركة الأوكرانية أنها تقدم خدمات نقل النفط فقط على أساس الدفع المسبق بنسبة 100%، وعند إجراء عملية الدفع لعبور النفط الروسي لأراضي أوكرانيا، والتي تمت عبر بنك "غاز بروم" Gazprombank، تمت إعادة الدفعة نظرا لدخول الحزمة السابعة من العقوبات الأوروبية ضد روسيا حيز التنفيذ. وبالتالي توقفت الشركة الأوكرانية عن تقديم خدمات ترانزيت النفط بسبب نقص الإيصالات النقدية لهذه الخدمات.

وختم ديمين حديثه بقوله: "لقد أبلغنا وزارة الطاقة الروسية، وكذلك المصدر الروسي لهذه الموارد في اتجاه البلدان الثلاثة، وشركة (أوكرترانس نفط)، بأن الأموال لا تصل، ولا يمكن الدفع".

RIA Novosti
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