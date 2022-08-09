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سائقة طائشة تقتل 6 أشخاص في حادث مروري "مرعب"

9
AUGUST
2022
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بعد حادث مروري مرعب وثقته كاميرات المراقبة بمدينة لوس أنجيلوس، راح ضحيته 6 أشخاص، وجهت السلطات تهمة "القتل" لممرضة في وحدة العناية المركزة، كانت تقود السيارة التي تسببت بالحادث.

وأعلن ممثلو الادعاء، الاثنين، أن نيكول لورين لينتون، 37 عاما، وجهت إليها 6 تهم بالقتل وخمس تهم بالقتل العمد.

وتجاوزت لينتون بسيارتها من نوع مرسيدس بنز الإشارة الحمراء، بسرعة عالية عند تقاطع في منطقة وندسور هيلز، على مقربة من وسط مدينة لوس أنجلوس، الخميس الماضي، وفقا لدورية الطرق السريعة في كاليفورنيا.

وتُظهر لقطات للحادث المميت، نُشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، اصطدام السيارة بسرعة "مرعبة" بعدة سيارات قبل أن تشتعل فيها النيران.

وكان من بين ضحايا الحادث الستة، امرأة حامل تدعى آشيري رايان، وابنها ألونزو البالغ من العمر 11 شهرا، ووالد الطفل رينولد ليستر.

وقال أفراد الأسرة لـمحطة فوكس إن الأسرة كانت في طريقها إلى فحص الحمل عندما وقع الحادث.

وفي بيان صدر الاثنين، وصف المدعي العام لمنطقة لوس أنجلوس جورج غاسكون الحادث بأنه "مأساوي".

ولم يكشف حتى الآن إذا ما كانت الممرضة "الطائشة" قد كانت تحت تأثير المخدرات أو الكحول، أثناء قيامها بالحادث القاتل.

 

 

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