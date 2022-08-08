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عبد اللهيان يبحث مع بوريل تطورات الجولة الجديدة من المحادثات النووية في فيينا

8
AUGUST
2022
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بحث وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الاثنين، مع مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل تطورات الجولة الجديدة من محادثات رفع العقوبات في فيينا.

وقالت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان إن "عبد اللهيان أكد خلال الاتصال الهاتفي مع بوريل أن فريق التفاوض الإيراني حضر في فيينا بعزم وجدية للتوصل إلى اتفاق وقدم مقترحات بناءة لحل القضايا المتبقية، وأن وجهات نظر إيران وملاحظاتها حول الأفكار التي قدمها منسق الاتحاد الأوروبي إنريكي مورا نقلت إليه، ويتوقع من جميع الأطراف إبداء الارادة والجدية للتوصل إلى النص النهائي للاتفاق".

وحسب البيان، أثنى عبد اللهيان على "جهود منسق المفاوضات لتسهيل التوصل إلى اتفاق"، وأكد أن "الاتفاق النهائي يجب أن يضمن حقوق ومصالح الشعب الإيراني مع ضمان رفع العقوبات بشكل مستدام وفعال".

من جانبه قال بوريل: "أعتقد بحصول تقدم نسبي في الجولة الأخيرة من محادثات فيينا.. تقييمي لهذه المرحلة من المفاوضات إيجابي، وبصفة منسق المفاوضات سنواصل جهودنا لتقريب وجهات النظر حتى الوصول إلى نتيجة جيدة لجميع الأطراف".

وفي الختام أعرب أمير عبد اللهيان عن أمله بأن "يتم تمهيد الطريق للتوصل إلى اتفاق باعتماد الواقعية وتجنب المواقف غير البناءة، لا سيما من قبل الولايات المتحدة".

روسيا اليوم
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