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ترامب طالب جنرالاته بأن يكونوا مخلصين مثل ولاء الجنرالات الألمان لهتلر

8
AUGUST
2022
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ذكرت صحيفة "نيويوركر" أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب تجادل مع جنرالاته بسبب رغبته في إقامة عرض عسكري في واشنطن، وأعرب عن أسفه لأنهم لم يظهروا نفس الولاء الذي تمتع هتلر به.

وأفادت الصحيفة الأمريكية بأن "ترامب كان قد دفع لإقامة استعراض بمناسبة الرابع من يوليو (عيد الاستقلال الأمريكي) في واشنطن، وكان يشمل إقامة عرض كبير للمعدات العسكرية. وذلك بعد أن حضر يوم الباستيل الفرنسي وعرضه العسكري السنوي في عام 2017، والذي جرى خلاله الاحتفال بمرور 100 عام على دخول الولايات المتحدة الحرب العالمية الأولى".

ووفقا للتقرير، قال نائب رئيس هيئة الأركان المشتركة، الجنرال بالقوات الجوية بول سيلفا، لترامب إن "هذه فكرة سيئة وأن هذا ما يفعله الطغاة".

وأشار الجنرالات أيضا إلى التكلفة الباهظة للاستعراض ، والذي تضمن مرور الدبابات عبر واشنطن، وأشاروا إلى الأضرار التي ستلحق بالبنية التحتية للمدينة.

وكشف التقرير أنه بعدما شعر ترامب بالإحباط لأن الجنرالات لم يظهروا ولاء أعمى له، صرخ على رئيس أركانه جون كيلي قائلا: "لماذا لا تكونون مثل الجنرالات الألمان؟". 

وسأل كيلي: "أي جنرالات؟"، ليجيب ترامب: "الجنرالات الألمان في الحرب العالمية الثانية".

فرد كيلي قائلا: "هل تعلم أنهم حاولوا قتل هتلر ثلاث مرات وكادوا أن يقتلوه؟"، إلا أن ترامب رفض هذا الجواب وقال: "لا، لا، لا، لقد كانوا مخلصين له تماما"، مشيرا إلى أن هذه هي الطريقة التي يجب على الجنرالات الأمريكيين أن يتصرفوا بها.

روسيا اليوم
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