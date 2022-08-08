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لافروف يرأس وفد روسيا إلى نيويورك

8
AUGUST
2022
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وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قرارا يخول وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، بترأس وفد روسيا إلى الدورة 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر المقبل.

وذكر المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أن الرئيس فلاديمير بوتين لن يذهب إلى الاجتماع في نيويورك، ولا يخطط للتحدث فيه حتى عبر رابط الفيديو.

واضافة إلى لافروف، سيضم الوفد نائب وزير الخارجية سيرغي فيرشينين، ورئيس لجنة مجلس الاتحاد للشؤون الدولية غريغوري كاراسين، والمندوب الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة في نيويورك فاسيلي نيبينزيا، ورئيس لجنة العلاقات الدولية في مجلس "الدوما" ليونيد سلوتسكي.

ومن المقرر انعقاد اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في الفترة من 20 إلى 26 سبتمبر. ويشارك الرؤساء ورؤساء الوزراء والوزراء في افتتاح الدورة السنوية الجديدة للجمعية العامة.

وسيلقي رئيس الوفد الروسي خطابا في الـ 24 من سبتمبر خلال انعقاد اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة.

روسيا اليوم
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