وكالة المخابرات المركزية "CIA" تقطع التمويل عن مكافحة التطرف لصالح "مكافحة" الصين

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أعلنت وكالة المخابرات المركزية الأمريكية CIA أنها ستقطع التمويل عن أعمال مكافحة التطرف للتركيز على مواجهة الصين، وفقا لما أعلنته وكالة "أسوشيتد برس" .

ونقلت وكالة "نوفوستي" الروسية عن الوكالة قولها: "لقد حدث تغيير هادئ في استراتيجية الخدمات الخاصة، حيث تم نقل مئات الموظفين إلى مناصب تركز على الصين، بما في ذلك أولئك الذين عملوا سابقا في مكافحة الإرهاب".

وتشير مصادر "أسوشيتد برس" إلى أن عددا من موظفي وكالة المخابرات المركزية يتعلمون الآن اللغة الصينية، وينتقلون إلى مناصب أكثر تركيزا على جمهورية الصين الشعبية.

المصدر: RT