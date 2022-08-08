أقوى تلميح من جانب ترامب بشأن انتخابات 2024

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قدم الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، أقوى تلميح بشأن نيته الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة في عام 2024.



وقال ترامب لزملائه في الحزب الجمهوري إن أوان الإعلان عن ترشحه للسباق مجددا نحو البيت الأبيض قد اقترب.

وأضاف أنه يعتقد أن "الشعب سيكون سعيدا للغاية" من قراره الترشح مرة أخرى، وفق ما أوردت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ولم ينس ترامب توجيه سهام النقد إلى خصمه، الرئيس الأميركي الحالي، جو بايدن، قائلا إن "أميركا خسرت كل شيء تحت قيادته".

وكشف استطلاع جديد أن الرئيس السابق هو "المرشح الأوفر حظا"، لنيل ترشيح الحزب الجمهوري في انتخابات الرئاسة عام 2024.

ويأتي حديث الرئيس السابق في وقت قال أحد المتبرعين لحملتي ترامب في انتخابات عامي 2020و2016، إنه لا يعتقد أن الرئيس السابق سيترشح مرة أخرى.

وتحدث ترامب في مؤتمر المحافظين السنوي في مدينة دالاس، أنه سيضع عما قريب خططا للترشح لمنصب عام في الولايات المتحدة خلال المستقبل القريب.

وعندما سئل عن موعد ذلك، قال ترامب: "إنه بالتأكيد ليس بعيد، فوقته اقترب".

وتابع: "اعتقد ان الشعب سيكون سعيدا للغاية، فبلدنا لم يكن في وضع مثل هذا، لقد خسرنا كل شيء (تحت قيادة بايدن)".

واعتبر أن الولايات المتحدة تواجه أزمات داخلية وأخرى خارجية، مؤكدا أنها خسرت "هيبتها" بعد الانسحاب الأميركي من أفغانستان.