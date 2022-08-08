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غوتيريش: الهجمات على محطات الطاقة النووية "أعمال انتحارية"

8
AUGUST
2022
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قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليوم الاثنين، إن الهجمات على محطات الطاقة النووية في أوكرانيا تعتبر أعمالا انتحارية.


وأوضح أنطونيو غوتيريش، خلال مؤتمر صحفي في العاصمة اليابانية طوكيو، أن أي هجوم على محطات للطاقة النووية هو عمل "انتحاري".

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة إلى وقف العمليّات العسكريّة في محيط محطّة زابوريجيا النووية في أوكرانيا حتّى يتسنّى للوكالة الدوليّة للطاقة الذرّية الوصول إليها.

وقال أنطونيو غوتيريش إنّ "أيّ هجوم على محطّات الطاقة النوويّة هو أمر انتحاري"، وفقا لفرانس برس.

أضاف "آمل بأن تنتهي هذه الهجمات. في الوقت نفسه، آمل بأن تتمكّن الوكالة الدوليّة للطاقة الذرّية من الوصول إلى محطّة" زابوريجيا، الأكبر في أوروبا، والتي شهدت منذ الجمعة عمليّات قصف تبادلت روسيا وأوكرانيا الاتّهامات بشنّها.

ومنذ أسبوع، يُواصل الأمين العام للأمم المتحدة التعبير عن قلقه حيال المخاطر النوويّة على البشريّة.

من جهة ثانية، تطرّق غوتيريش الاثنين إلى التوتّر الصيني-الأميركي حول تايوان، واصفًا القضيّة بأنّها "حسّاسة"، وداعيًا إلى "ضبط النفس" و"وقف التصعيد".

وقال "هذا في الأيّام المقبلة أمر مهمّ جدًا"، بحسب الوكالة الفرنسية.

واختتمت الصين الأحد مناورات عسكريّة هي الأوسع نطاقًا، نفّذتها في محيط تايوان ردًّا منها على زيارة رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي للجزيرة، التي تعتبرها بكين جزءا من أراضيها، الأمر الذي زاد حدّة التوتّر في العلاقات الأميركيّة-الصينيّة التي تراجعت إلى أدنى مستوياتها منذ سنوات.

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