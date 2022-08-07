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أكثر من 80 ألف سائح عالقون في “هاواي الصينية”

7
AUGUST
2022
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علق أكثر من 80 ألف سائح في جزيرة هاينان الواقعة في جنوب الصين، بعد اكتشاف إصابات بفيروس كورونا، ما دفع السلطات لإلغاء كل الرحلات الجوية وتعليق بيع تذاكر القطار محلياً.

وأعلنت السلطات الصينية اليوم الأحد، عن رصد 483 حالة إصابة بفيروس كورونا في مدينة سانيا الساحلية، التي يبلغ عدد سكانها أكثر من مليون نسمة، والواقعة في جزيرة هاينان الملقبة بـ”هاواي الصينية”.

وألغيت كل الرحلات الجوية من ساينا، خلال عطلة نهاية الأسبوع، وهي مكان شهير يقصده راكبو الأمواج على وجه الخصوص، كما تم تعليق بيع تذاكر القطار.

وأوضحت السلطات الصحية أن “السياح الذي يريدون مغادرة ساينا يجب أن يجروا 5 اختبارات سلبية لفيروس كورونا خلال 7 أيام”.

وأعلن ممثل عن السلطات المحلية في مؤتمر أمس السبت، أن “الفنادق ستقدم لزبائنها خفضاً للأسعار بنسبة 50% إلى أن ترفع القيود على السفر”.

وأغلقت أماكن الترفيه مثل المنتجعات الصحية والحانات منذ الأسبوع الماضي، ولكن الخدمات الأساسية كمحلات السوبرماركت والصيدليات لا تزال مفتوحة في المدينة.

روسيا اليوم
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