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إليزابيث الثانية تقطع إجازتها "لأجل عيون" رئيس وزراء بريطانيا الجديد

7
AUGUST
2022
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تعتزم ملكة بريطانيا، إليزابيث الثانية، قطع إجازتها في اسكتلندا والعودة إلى إنجلترا للقاء رئيس الوزراء البريطاني الجديد.

وستقوم الملكة البالغة من العمر 96 عاما، "بدعوة" مرشح حزب المحافظين الفائز لشغل منصب رئيس الوزراء والإعلان عن اسمه.

ولا تعود الملكة عادة من استراحة بالمورال حتى أوائل أكتوبر، لكن يعتقد أنها أخبرت مساعديها أنها ستستثني هذا العام وستعود إلى لندن.

وقال مصدر: "جلالة الملكة لا تتوقع أن يسافر رئيس الوزراء الجديد إلى اسكتلندا، لذا فإن الخطة هي أن تسافر الملكة لرؤيته".

وتعيين رئيس الوزراء هو أحد الصلاحيات الشخصية القليلة للملكة، وتقول المصادر إنه واجب تنوي القيام به شخصيا.

وينظر إلى قصر باكنغهام على أنه المكان الرسمي لاستضافة المواعيد، ولكن نظرا لأعمال التجديد هناك، فقد تتحول المراسم إلى قلعة وندسور.

ومن المتوقع أن تكون زيارة الملكة للترحيب برئيس الوزراء الجديد قصيرة، وستعود إلى بالمورال لمواصلة إجازتها.

وتم تقليص جوانب أخرى من إجازتها السنوية هذا العام، على سبيل المثال إلغاء المظهر العام وتفتيش الحارس قبل أن تأخذ الإقامة في بالمورال.

يذكر أن بوريس جونسون قال إنه سيتنحى عن منصب رئاسة الوزراء في 6 سبتمبر القادم، عندما يقدم استقالته رسميا إلى الملكة.

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