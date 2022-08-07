آخر "بدر عملاق" يطل في سماء الأرض خلال أيام

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يشهد مساء الخميس 11 آب، ظهور رابع وآخر قمر عملاق في العام، والذي يعرف باسم "قمر سمكة الحفش" في بعض الأجزاء من العالم.

ويُعرف بدر أغسطس أيضا باسم قمر الذرة الخضراء (Moon Corn Moon) وقمر الحبوب (Grain Moon) وحتى القمر الأحمر (Red Moon).

ومن المتوقع أن يبلغ اكتمال القمر ذروته في الساعة 9.36 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة (01:36 صباحا بتوقيت غرينتش)، عندما يكون عاليا في السماء، ولكنه سيبدو أكبر عندما يرتفع في الشرق عند غروب الشمس.

وتأتي تسمية "قمر سمكة الحفش" من قبائل Algonquin الأمريكية الأصلية، التي لاحظت أن سمك الحفش يتم صيده بسهولة أكبر في هذا الوقت من العام، وفقا لما ذكرته وكالة ناسا.

وسيكون هذا البدر القمر العملاق الأخير في عام 2022. ويحدث القمر العملاق عندما تزامن اكتمال القمر مع وصوله إلى أقرب نقطة من الأرض في مداره الإهليجي حول كوكبنا، والتي تعرف بالحضيض.

ويمكن أن يظهر القمر العملاق أكثر سطوعا بنسبة 14 إلى 30% من القمر الكامل في نقطة الأوج، النقطة التي يكون فيها القمر في أبعد مسافة له من الأرض على طول مداره.

ويشار إلى أن ذروة البدر العملاق القادم هذا ستتأتي بعد يوم من بلوغ القمر الحضيض، والذي سيحدث بعد ظهر يوم الأربعاء 10 أغسطس.

وسيبدو القمر كاملا من الأربعاء إلى الجمعة. ولذلك، سيكون بمثابة عائق لهواة الفلك في مراقبة أنشطة السماء الأخرى، حيث تتزامن ذروة اكتمال القمر في 11 أغسطس مع زخات شهب البرشاويات، والتي تعد أحد أفضل زخات النيازك لهذا العام. وهذا الحدث ناتج عن مرور ذيل المذنب 109P / Swift-Tuttle بالأرض، والذي يستغرق 133 عاما للدوران حول الشمس.

ومن المتوقع أن تبلغ زخات شهب البرشاويات ذروتها في 13 أغسطس، لكنها ستظل نشطة حتى 1 سبتمبر المقبل.