ترامب: "بايدن وإدارته ألحقا ضرراً .. وهذه المرأة تسبب الفوضى"

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اعتبر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب أن الرئيس الحالي جو بايدن وإدارته ألحقا ضررا بالولايات المتحدة أكثر مما فعل أسوأ خمسة رؤساء في تاريخ البلاد.

وقال ترامب في خطاب أمام حشد من مؤيديه: "يمكنك أن تأخذ أسوأ خمسة رؤساء في التاريخ الأميركي وتجمع بينهم، فيتضح لك أنهم لم يكونوا قد تسببوا بنفس القدر من الضرر مثل الذي تسبب به بايدن في عامين".

إلى ذلك، اعتبر ترامب أن زيارة رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي إلى تايوان لم تصب إلا في مصلحة الصين، مشيرا إلى أن هذا لم يكن ليحدث في عهده.

وقال: "هذه المرأة تسبب الفوضى، وهذا بالضبط ما حدث.. لقد لعبت بالتأكيد لصالحهم (الصينيون)، لأنهم الآن لديهم عذر لفعل ما يفعلونه".

وأضاف: "يمكنني أن أخبركم أن هذا لم يكن ليحدث أبدا خلال سنوات رئاستي".

وردت الصين على زيارة بيلوسي لتايوان بالحد من الاتصالات مع الولايات المتحدة وإجراء مناورات عسكرية واسعة النطاق تضمنت إطلاق صواريخ.

روسيا اليوم