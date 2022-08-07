لاعب يرسل شقيقه ليحلّ مكانه في حفل زفافه.. والسبب مباراة؟

A + A -

غاب اللاعب السيراليوني محمد بويا توراي، مهاجم فريق مالمو السويدي، عن حفل زفافه بعد أن طلب النادي الانضمام إليه في أقرب وقت ممكن، استعدادا لخوض إحدى المباريات معه.

وتم تحديد موعد حفل الزفاف في 21 يوليو الماضي، لكن نادي مالمو أراد من اللاعب البالغ من العمر 27 عاما الانضمام إليه في أقرب وقت ممكن، استعدادا لخوض إحدى المباريات معه.

وكان اللاعب البالغ من العمر 27 عاما وقع مع الفريق السويدي بعد فترة لعب في الدوري الصيني الممتاز، وأعلن مالمو الصفقة يوم 22 يوليو بعد سفره إلى بلاده، ولذلك غاب توراي عن الحفل وسافر بدلا من ذلك إلى السويد.

لكن في خطة ماكرة، كما وصفتها صحيفة "ديلي ميل"، ولأنه لم يكن قادرا على التواجد في مكانين في وقت واحد، قام شقيق توراي بتبديل الأماكن معه في حفل الزفاف للسير في الممر إلى جانب العروس سعاد بايدون.

ونشر توراي 3 صور له ولزوجته الجديدة عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، لكنه أكد أن تلك الصور التقطت قبل الحدث الفعلي ومغادرته إلى السويد.

وقال محمد بويا توراي، في تصريحات نقلتها صحيفة "أفتون بلاديت" السويدية: "تزوجنا في 21 يوليو في سيراليون، لكنني لم أكن هناك لأن نادي مالمو طلب مني الوصول مبكرا".

وأضاف: "لقد التقطنا الصورة مسبقا، لذا يبدو أنني كنت هناك، لكنني لم أكن كذلك، كان على أخي أن يمثلني في حفل الزفاف الفعلي".

وختم اللاعب حديثه قائلا: "سأحاول نقل زوجتي إلى السويد ومالمو الآن حتى تكون قريبة مني.. ستعيش هنا معي".

عربي21