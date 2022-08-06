living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

خاص - تقدّم كبير في مفاوضات فيينا.. الإتفاق النووي في غضون أيام؟

6
AUGUST
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

خاص tayyar.org -

كشف مصدر ديبوماسي رفيع لـtayyar.org عن تقدّم كبير سجّلته في الساعات الأخيرة المفاوضات النووية غير المباشرة بين الولايات المتحدة الأميركية وإيران والجارية في فيينا، لافتا الى أن الأيام القليلة المقبلة تشكل محطة مفصلية في مسعى التوصل الى إعادة إحياء الإتفاق النووي المعروف بـ "خطة العمل الشاملة المشتركة" Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA).
ولفت الى محادثات غير مباشرة قائمة على قدم وساق في قصر كوبورغ الكبير في فيينا بين كبير المفاوضين الأميركيين روبرت مالي ونظيره الإيراني علي باقري كني. ويتولى الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية جوزيب بوريل ونائبه إنريكا مورا نقل الأفكار بين الجانبين في ما يُعرف بديبلوماسية الحجرتين أو الغرفتين، حيث يمكث في قصر كوبورغ الكبير بشكل منفصل كل من المفاوضين الأميركي والإيراني.
وكشف المصدر الديبلوماسي الرفيع أن لا سقف زمنيا للمفاوضات، لكنها بالتأكيد ستستمر طالما هناك إيجابيات تُسجّل، وهو الأمر الحاصل راهنا، متحدثا عن أفكار جديدة أحدثت إختراقات ملحوظة في سير المحادثات.
وكان التعقيد أصاب المفاوضات في الفترة الأخيرة نتيجة إلتباسات تعرضت لها بفعل ما يعرف بملف الأسئلة التي ارسلتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية الى إيران والتي كان من المفترض أن تقدم اجابات عليها، غير أن بيانا أصدرته الولايات المتحدة والمجموعة الأوروبية سبق تقديم الإجابات اعتبرته طهران سلبيا وإنعكس على المحادثات.
وكشف المصدر أن التفاوض في فيينا راهنا يركز فينا يركز على إنهاء هذا الإلتباس.
وتطالب إيران الوكالة الدولية للطاقة الذرية بإنهاء تحقيقها في الأنشطة النووية الإيرانية في ثلاثة مواقع.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout