الخارجية الروسية: لا نعترف بكوريا الشمالية كدولة نووية

A + A -

أعلن نائب مدير دائرة عدم الانتشار بوزارة الخارجية الروسية، إيغور فيشنيفيتسكي، أن روسيا لا تعترف بكوريا الشمالية كدولة نووية، داعيا لجعل شبه الجزيرة الكورية خالية من السلاح النووي.

وقال فيشنيفيتسكي أمام الصحفيين: “لا تعترف روسيا بكوريا الشمالية دولة نووية كمثل أي دولة أخرى غير معترفة بها رسميا كدولة نووية وفق معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية. نحن ندعو إلى جعل شبه الجزيرة الكورية منطقة خالية من الأسلحة النووية بأسرع وقت ممكن”.

وتابع: “بالطبع يوجد هناك احتمال لإجراء تجربة نووية من جانب كوريا الشمالية. تجري كوريا الشمالية أعمالا في ميدان بخونغيري للتجارب، لكننا لسنا جاهزين لعمل أي توقعات بشأن احتمالها، ولا سيما بشأن موعد إجرائها. وفي جميع المؤسسات الدولية، بما فيها الأمم المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية، ندعو البلدان إلى عدم المبالغة في أهمية الوضع والرد عليه بشكل مناسب”.

وأشار إلى أن روسيا كانت تعلن أكثر من مرة أن محاولات ممارسة الضغط على كوريا الشمالية باستخدام العقوبات قد استنفدت نفسها، مضيفا: “من الواضح أن بيونغ يانغ لن توافق على أي تنازلات”.

وشدد الدبلوماسي الروسي أن العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية، تلحق ضررا بالدرجة الأولى بالكوريين العاديين.