"لجنة الأسير سكاف" نعت الجعبري ورفاقه

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نعت "لجنة أصدقاء الأسير يحيى سكاف" في بيان، "القائد الجهادي الكبير تيسير الجعبري ورفاقه". واعتبرت أن "عملية الاغتيال التي تعرض لها الشهيد الجعبري ورفاقه تضاف الى سلسلة الجرائم البربرية التي نفذها العدو بحق إخواننا الفلسطينيين في ظل صمت المجتمع الدولي والرسمي العربي عن هذه الجرائم".



وأكدت أن "الخيار الوحيد أمام الشعب الفلسطيني وفصائل المقاومة هو الرد القاسي الذي يرعب الكيان الغاصب ويردعه عن تنفيذ اغتيالات أخرى، لأن المقاومة المسلحة أثبتت أنها الخيار الوحيد لتحقيق الانتصار على العدو". ودعت الشعوب العربية الى "نصرة الشعب الفلسطيني ومقاومته بكافة الوسائل المتاحة لأنهم يدافعون عن عزة و كرامة كل الأمة، فألف تحية وتحية للمقاومين والرحمة للشهداء".