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الأردن يدعو لوقف فوري للعدوان الإسرائيلي على غزة

6
AUGUST
2022
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دعا الأردن إلى “الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي المدان” على قطاع غزة.

وطالبت وزارة الخارجية الأردنية في بيان ليل الجمعة “المجتمع الدولي بالتحرك العاجل والفاعل لوقف التصعيد وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني الشقيق”.

ونقل البيان عن المتحدث الرسمي باسم الوزارة هيثم أبو الفول تحذيره “من التبعات الخطيرة للتصعيد الإسرائيلي وترويع المدنيين الذي لن يؤدي إلا لزيادة التوتر والعنف وتعميق بيئة اليأس”.

وأكد أن “حل مشكلة قطاع غزة والحؤول من دون تفاقم العنف يكمن في إيجاد أفق سياسي حقيقي بالعودة لطاولة المفاوضات لتحقيق السلام العادل على أساس حل الدولتين، ورفع الحصار الجائر عن القطاع والمعالجة السريعة للاحتياجات الإنسانية فيه”.

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