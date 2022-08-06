بعد مقتل 14 شخصا بحريق في ملهى ليلي.. رئيس وزراء تايلاند يطلب فتح تحقيق

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طلب رئيس الوزراء التايلاندي بفتح تحقيق بعد اندلاع حريق في ملهى ليلي قرب مدينة باتايا السياحية بجنوب شرق العاصمة بانكوك، ما أسفر عن مقتل 14 شخصا على الأقل.

واندلع الحريق يوم الخميس في ملهى "ماونتن بي" Mountain B في منطقة ساتاهيب، على بعد نحو 150 كيلومترا جنوب شرق بانكوك.

وأظهر مقطع فيديو نشرته فرق الإنقاذ المبنى مشتعلا، بينما كان الكثير من الأشخاص يحاولون الفرار منه وسط دخان أسود كثيف. وقالت مؤسسة ساوانغ روجاناثاماساتان للإغاثة إن 14 شخصا قتلوا وأصيب نحو 40 بجروح نتيجة للحريق.

ولفتت إلى أن الحريق اندلع بسرعة أكبر بسبب إسفنج عازل للصوت على جدران المبنى. واستغرقت سيطرة فرق الإنقاذ على الحريق أكثر من ثلاث ساعات.

وتقدم رئيس الوزراء التايلاندي، برايوت تشان أو تشا، بتعازيه لعائلات الضحايا، وقال إنه طلب فتح تحقيق في الحريق.

وأضاف المصدر أن القتلى، وهم أربع نساء وعشرة رجال، عثر عليهم عند مدخل الملهى وفي المراحيض وقد احترقت أجسادهم. وتتراوح أعمار القتلى بين 17 و49 عاما، ويرجح أن جميعهم تايلانديون.