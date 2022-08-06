لأسباب مجهولة... العثور على مسؤول تايواني ميتاً في فندق!

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ذكرت وكالة الانباء المركزية الرسمية في تايوان إنه تم العثور على نائب رئيس وحدة البحث والتطوير بوزارة الدفاع التايوانية ميتا صباح يوم السبت فى غرفة فندق.



وذكرت الوكالة أنه تم العثور على أو يانغ لي – شينغ نائب رئيس معهد تشونغ شان الوطني للعلوم والتكنولوجيا المملوك للجيش ميتا في غرفة فندق في جنوب تايوان صباح يوم السبت. وقالت إن السلطات تبحث في سبب الوفاة.



وقالت الوكالة إن أو يانغ كان في رحلة عمل إلى منطقة بينغتونغ الجنوبية، مضيفة أنه تولى المنصب في وقت مبكر من هذا العام للإشراف على مشاريع إنتاج صواريخ مختلفة.

وتعمل الهيئة المملوكة للجيش على مضاعفة طاقتها الإنتاجية السنوية من الصواريخ إلى ما يقرب من 500 صاروخ هذا العام ، حيث تعزز الجزيرة قوتها القتالية وسط ما تعتبره تهديدا عسكريا متزايدا للصين.