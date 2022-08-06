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بلينكن يدعو أذربيجان وأرمينيا إلى "حوار مباشر"

6
AUGUST
2022
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دعا وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أرمينيا وأذربيجان إلى الانخراط في "حوار مباشر" لحل القضايا العالقة بين البلدين حول قره باغ.

ودعا بلينكن خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف، أمس الجمعة، إلى "وقف التصعيد"، وجدد الدعوة إلى "حوار مباشر" لحل القضايا المتعلقة بإقليم قره باغ، وفق المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس.

جاء ذلك على خلفية إعلان وزارة الدفاع الأذربيجانية، الأربعاء، بأن الجيش الأذربيجاني شن عملية ضد "قوات أرمنية غير شرعية" في إقليم قره باغ.

وقالت الوزارة في بيانها، إن "جنديا من الجيش الأذربيجاني استشهد جراء عمل إرهابي تخريبي من جانب القوات الأرمنية غير الشرعية في المناطق الخاضعة مؤقتا لسيطرة القوات الروسية (قوات الفصل بين الجانبين)".

وفي 27 سبتمبر 2020، أطلق الجيش الأذربيجاني عملية لتحرير أراضيه المحتلة في إقليم قره باغ، عقب هجوم شنه الجيش الأرمني على مناطق مأهولة مدنية.

وبعد معارك ضارية استمرت 44 يوما، أعلنت روسيا في 10 نوفمبر 2020، توصل أذربيجان وأرمينيا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، ينص على استعادة باكو السيطرة على مناطق محتلة.

روسيا اليوم
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