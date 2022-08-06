أكثر من مئة بلدة بلا مياه شرب بسبب الجفاف في فرنسا

أعلن وزير الانتقال البيئي في فرنسا كريستوف بيشو الجمعة أنّ "أكثر من مئة بلدة في فرنسا لم يعُد لديها حاليًا ماء للشرب"، واصفًا الجفاف الذي تشهده البلاد على غرار دول أوروبّية أُخرى بأنّه "تاريخي".

وكان تمّوز الفائت ثاني أعلى شهر من حيث الجفاف ولم يُسجَّل مثيل له منذ آذار 1961، وقد ترافق ذلك مع تراجع المتساقطات بـ84% مقارنة بالمعدّلات العاديّة في الفترة الممتدّة بين 1991 و2020.



وذكرَ الوزير أنّ في غالبيّة المناطق التي تشكو نقصًا في ماء الشرب "تتمّ عمليّات التزوّد من خلال شاحنات نقل الماء... بما أنّه لم يعد هناك شيء في القنوات". وأضاف خلال زيارة له إلى جنوب شرق البلاد "كلّ الرهان يتمثّل في تشديد بعض القيود".