مجلس الأمن القومي الأمريكي: قرار الصين وقف التعاون مع واشنطن غير مسؤول

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أعلنت الولايات المتحدة إن قرار الصين وقف التعاون في عدد من المجالات ، بما في ذلك تغير المناخ ، “غير مسؤول”.

وقررت السلطات الصينية تعليق التعاون مع الولايات المتحدة في عدة مجالات، ردا على زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي لتايوان.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي: “أنا متأكد من أنكم رأيتم جميعًا التصريحات الصادرة عن الصين اليوم بأنها ستغلق التعامل مع الولايات المتحدة بشأن مجموعة من القضايا الحاسمة لتشمل تغير المناخ”.

“نعتقد أن هذا غير مسؤول”.

ووفقا لبيان منشور على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الصينية، “على وجه الخصوص، تعلق بكين المفاوضات مع واشنطن بشأن تغير المناخ. كما ستوقف الصين التعاون مع الولايات المتحدة بشأن عودة المهاجرين غير الشرعيين إلى وطنهم، وفي قضايا المساعدة القانونية الجنائية، ومكافحة الجريمة العابرة للحدود، والتعاون في مجال مكافحة المخدرات”.

بالإضافة إلى ذلك، ألغت الصين اجتماع عمل بين ممثلين عن وزارة الدفاع الصينية والولايات المتحدة.