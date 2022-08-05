living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

وزير الدفاع الاسرائيلي: من يهددنا لن يبقى موجوداً

5
AUGUST
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

قال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، مساء اليوم الجمعة، تعليقا على إطلاق صواريخ من قطاع غزة، تجاه مدن جنوب ووسط إسرائيل "سياستنا واضحة من يهددنا - لن يبقى موجودا".

وأضاف "هذا صحيح بالنسبة لخليفة بهاء أبو العطا تيسير الجعبري، وكذلك بالنسبة لأي إرهابي ابن موت يسعى لإيذاء مواطني إسرائيل".

وتابع غانتس "ما ينطبق على غزة ينطبق على يهودا والسامرة (الاسم التوراتي للضفة الغربية) وفي جميع الساحات التي سنواصل العمل بها طوال الوقت".

وقال: "لقد نقلنا هذه الرسالة منذ أيام لشركائنا الذين يساعدوننا على استقرار الوضع في قطاع غزة (في إشارة إلى مصر). للأسف، لم يتم إزالة التهديد، وكان استخدامنا الاستباقي للقوة ضروريا".

من جانبه، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد في كلمة متلفزة: "إسرائيل ليست معنية بشن حملة واسعة في غزة - لكنها لا تخاف منها. مهما كلف الأمر، سنزيل التهديدات عن مواطنينا".

تصريحات لابيد جاءت بعد وقت قصير من إطلاق المقاومة الفلسطينية رشقات صاروخية من قطاع غزة، استهدفت مستوطنات وبلدات في جنوب ووسط إسرائيل.

وفي وقت سابق من مساء اليوم الجمعة، قال الجيش الإسرائيلي في بيان مقتضب: "تم تفعيل الإنذار في منطقة لخيش (مستوطنة في شمال النقب) وفي مدينة يفنه (وسط). التفاصيل قيد المراجعة".

فيما ذكرت قناة "كان" الرسمية أن صافرات الإنذار دوت أيضا في مستوطنات "غلاف غزة" (القريبة من القطاع)، وعسقلان وأشدود وسديروت.

وأضافت: "خلال تصريح مشترك لـ (رئيس الوزراء يائير) لابيد و(وزير الدفاع بيني) غانتس، صافرات الإنذار تدوي في ريشون ليتسيون وبات يام وحولون، في محيطة تل أبيب وسط إسرائيل.

ونشرت القناة مقطعا مصورا لصاروخ كان في اتجاهه لمدينة عسقلان، اعترضته منظومة القبة الحديدية الدفاعية.

كان الجيش الإسرائيلي قد شن، في وقت سابق من اليوم الجمعة، قصفا على قطاع غزة قال إنه أسفر عن مقتل 15 ناشطا في حركة "الجهاد الإسلامي" بينهم القيادي تيسير الجعبري.

وعقب القصف، قال زياد النخالة الأمين العام لحركة "الجهاد الإسلامي" إنه لا خطوط حمراء في رد الحركة على القصف الإسرائيلي لقطاع غزة، متوعدا أن تكون مدينة تل أبيب وسط إسرائيل "تحت ضربات صواريخ المقاومة".

Sputnik News
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout