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روسيا ترد بفرض عقوبات على كندا

5
AUGUST
2022
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أعلنت الخارجية الروسية فرض عقوبات على 62 مواطنا كنديا، وذلك ردا على العقوبات التي فرضتها كندا على روسيا في وقت سابق.
وقالت الخارجية الروسية في بيان لها، اليوم الجمعة، أن الكنديين المدرجة أسماؤهم على قائمة العقوبات الروسية، سيحظر عليهم دخول الأراضي الروسية.
وأضافت الخارجية أنها أخذت بعين الاعتبار "درجة العداء" التي تميز حكومة جاستين ترودو، التي تخوض "أنشطة خبيثة ضد العالم الروسي والقيم التقليدية"، حسب بيان الوزارة.
وأكدت الخارجية أن قائمة العقوبات هذه ليست الإجراء النهائي، وسيتم الإعلان عن مزيد من الإجراءات في وقت لاحق.
ووتأتي خطوة موسكو ردا على العقوبات التي فرضتها كندا على روسيا في 27 يونيو و7 يوليو الماضي على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، والتي طالت عددا من المسؤولين والصحفيين والخبراء الروس، إضافة إلى بطريرك موسكو وسائر روسيا كيريل.

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