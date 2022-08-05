في اتهام خطير: نظام يقوم بعمليات "إرهاب نووي"!

A + A -

صرحت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن الجيش الأوكراني قام بتنفيذ 3 هجمات مدفعية على أراضي محطة الطاقة النووية في زابوروجيه ومدينة إنرغودار، بنحو 20 قذيفة من عيار 152 ملم.

وأضافت الوزارة في بيان لها: "نفذت القصف إحدى وحدات لواء المدفعية 45 التابع للقوات الأوكرانية من مواقع إطلاق في منطقة قرية مارغانيت على الضفة المقابلة لحوض كريمنشوك المائي الذي تسيطر عليه كييف".

وتضرر خط أنابيب الهيدروجين بسبب الضربة، حيث اندلع حريق في محطة الهيدروجين، وتم إخماد الحريق بسرعة.

ودعت وزارة الدفاع المنظمات الدولية إلى إدانة الأعمال الإجرامية لنظام زيلينسكي، الذي يقوم بأعمال إرهاب نووي.

واعتبرت الوزارة أنه "في حالة حدوث مزيد من الاستفزازات في محطة الطاقة النووية، فإن المسؤولية الكاملة عن تعطيل عملها تقع بالكامل على عاتق نظام كييف".

sputnik