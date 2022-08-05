بعد لقاء استمر 4 ساعات.. اتفاق بين بوتين وأردوغان حول سوريا وليبيا: الغاز الروسي بالروبل

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أكد الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان على أهمية الاتفاق حول النقل الآمن للحبوب من الموانئ الأوكرانية، مشددين على ضرورة تنفيذه بالكامل.



وجاء في البيان الختامي الصادر عن اجتماع الرئيسين في مدينة سوتشي الروسية الذي نقلته "روسيا اليوم"، أنه "على الرغم من التحديات الإقليمية والعالمية القائمة، أكد الزعيمان الإرادة المشتركة لمواصلة تطوير العلاقات الروسية –التركية على أساس الاحترام والاعتراف بمصالح الطرف الآخر وبناء على التزاماتهما الدولية".



وأكد الرئيسان على "أهمية العلاقات الصريحة والصادقة والمبنية على الثقة بين روسيا وتركيا بالنسبة لتحقيق الاستقرار الإقليمي والدولي".



وفي هذا السياق "اعترف الزعيمان بالدور المهم للعلاقات البناءة بين البلدين في الاتفاق على مبادرة النقل الآمن للحبوب من الموانئ الأوكرانية. وجرى التأكيد على ضرورة ضمان تنفيذ صفقة اسطنبول بالكامل... بما في ذلك تصدير الحبوب والأسمدة الروسية".



وتطرق بوتين وأردوغان خلال مباحثاتهما إلى الملف السوري. وجاء في البيان الختامي بهذا الصدد أنهما "يوليان أهمية كبيرة لتفعيل العملية السياسية. وتم التأكيد على أهمية الحفاظ على الوحدة السياسية لسوريا وسلامة أراضيها. وجدد الرئيسان التأكيد على عزمهما على العمل المشترك والتنسيق بين البلدين في محاربة كافة التنظيمات الإرهابية".



وبشأن ليبيا، أكد الجانبان "تمسكهما الثابت بسلامة الأراضي والوحدة الوطنية الليبية. وأشارا إلى أهمية إجراء انتخابات حرة وعادلة ذات مصداقية على أساس التوافق العريض، مؤكدين مجددا دعمهما للعملية السياسية المستمرة المبنية على الدور القيادي لليبيين بالذات".



وفي الشق الاقتصادي، أجرى الرئيسان مشاورات واسعة حول مسائل جدول الأعمال الثنائي، واتفقا على "زيادة حجم التجارة بين البلدين على أساس التوازن وتحقيق الأهداف المحددة، والسعي للاستجابة إلى توقعات الطرف الآخر في مجال الاقتصاد والطاقة، واتخاذ خطوات محددة بهدف تكثيف التعاون بشأن القضايا التي كانت على جدول أعمال البلدين منذ فترة طويلة في القطاعات مثل النقل والتجارة والصناعة والزراعة والقطاع المالي والسياحة والبناء".



واتفق الرئيسان على أن الاجتماع المقبل لمجلس التعاون على مستوى القمة بين موسكو وأنقرة سيعقد في تركيا.