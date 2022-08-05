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تقرير سري للأمم المتحدة: كوريا الشمالية تستعد لتجربة نووية

5
AUGUST
2022
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كشف تقرير سري للأمم المتحدة أن كوريا الشمالية اتخذت خطوات للتحضير لتجربة نووية على مدار الأشهر الستة الماضية، بحسب أجزاء من التقرير قدمها مصدر دبلوماسي لشبكة CNN.
وذكر التقرير، الذي تعده لجنة من الخبراء المستقلين كل 6 أشهر، أن "العمل في موقع (بونجي- ري) للتجارب النووية يمهد الطريق لإجراء تجارب نووية إضافية لتطوير أسلحة نووية".

وأضاف الخبراء في التقرير أن كوريا الشمالية "واصلت تطوير قدرتها أو إنتاج المواد الانشطارية في موقع يونغبيون"، وهو الموقع النووي الرئيسي لكوريا الشمالية.

وتشكلت لجنة المراقبين لدراسة مدى التزام كوريا الشمالية بالعقوبات التي فرضها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. منذ ذلك الحين، تنتقد الصين وروسيا العقوبات وتؤيدان رفع بعضها لأسباب إنسانية، بينما ستسعى الولايات المتحدة لمزيد من العقوبات في حالة إجراء تجربة نووية.

وكانت تقارير سابقة قد أشارت إلى أن كوريا الشمالية تخترق أنظمة عالمية للحصول على أموال لدعم برامجها لإنتاج الأسلحة النووية والصاروخية.

وجاء في التقرير الأخير للأمم المتحدة أن التحقيقات أظهرت أن كوريا الشمالية "سرقت عملات مشفرة تقدر قيمتها بمئات الملايين من الدولارات في عملية اختراق واحدة كبيرة". وأضاف التقرير أن "الأنشطة الإلكترونية الأخرى التي تركز على سرقة المعلومات والمزيد من الوسائل التقليدية للحصول على معلومات ومواد ذات قيمة لبرامج كوريا الشمالية المحظورة، بما في ذلك أسلحة الدمار الشامل استمرت".

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