بالفيديو- ليدي غاغا تؤكد مشاركتها في فيلم "الجوكر 2"

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ذكرت محطة LBCI أنه بعدما انتشرت في الفترة الأخيرة معلومات تفيد بمشاركة النّجمة ليدي غاغا في الجزء الثاني من "الجوكر"، نشرت نجمة موسيقى البوب والممثلة الشهيرة فيديو موسيقياً عبر تويتر أكّدت من خلاله مشاركتها في الفيلم المنتظر.

ويظهر في المقطع التشويقي ظلّ شخصين من الراقصين على أنغام أغنية " Cheek to Cheek" مع اسمَي فينيكس وغاغا يومضان على الشاشة.

ومن المقرَّر أن يحتفظ الممثل الشهير واكين فينيكس بدور البطولة في فيلم "الجوكر" في الجزء الثاني المقرر عرضه في تشرين الأول 2024.

ولم تُقدِّم شركة "وارنر براذرز" المزيد من التفاصيل عن الجزء الثاني. لكن مجلة "فارايتي" ذكرت أنّ الجزء الجديد سيكون موسيقيّاً، وقد تلعب فيه ليدي غاغا دور شريكة "الجوكر" في المؤامرة.