منظمة العفو الدولية "متمسكة تمامًا" بتقريرها عن الجيش الأوكراني

A + A -

أعلنت منظمة العفو الدولية اليوم، أنها "متمسّكة تمامًا" بتقريرها الذي اتهم الجيش الأوكراني بتعريض حياة مدنيين للخطر من خلال إنشاء قواعد في مناطق سكنية لصد الغزو الروسي، والذي أثار ردًا غاضبًا من كييف.



وقالت الأمينة العامة لمنظمة العفو أنييس كالامار في رسالة إلكترونية لوكالة فرانس برس: "إننا متمسكون تماما باستخلاصاتنا"، مؤكدة أنها "تستند إلى أدلة تمّ جمعها خلال تحقيقات مكثّفة خضعت لنفس المعايير الصارمة وإجراءات الحيطة الواجبة مثل جميع أعمال منظمة العفو الدولية"، مبدية أسفها لرد فعل السلطات الأوكرانية.