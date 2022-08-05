انفجار وسقوط قتلى في ولاية نبراسكا الأميركية

A + A -

قالت السلطات إن 4 أشخاص قتلوا في مسكنين ببلدة لوريل الزراعية الصغيرة بولاية نبراسكا الأميركية، الخميس، في واقعتين تحقق الشرطة فيهما على أنهما جريمتان.

واستجابت الشرطة المحلية وإدارة الإطفاء لواقعة المسكن الأول بعد أن اتصل شاهد للإبلاغ عما وُصف بأنه انفجار تلاه حريق، لتعثر على أحد الضحايا.

وبعد وقت قصير، تلقت الشرطة بلاغا عن حريق ثان في منزل على بعد عدة شوارع، حيث عُثر على 3 ضحايا آخرين.

وقالت دورية ولاية نبراسكا، وهي إحدى وكالات إنفاذ القانون، في مؤتمر صحفي، إنه يجري التحقيق في الحادثتين على أنهما جريمتان.

ولوريل هي مجتمع زراعي صغير يقع على بعد 64 كيلومترا تقريبا غرب مدينة سيوكس بولاية أيوا.