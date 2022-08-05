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بالصور - حريق مرعب في ملهى مزدحم يخلف قتلى

5
AUGUST
2022
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حريق كبير في ملهى ليلي مكتظ بالزوار، أدى لكارثة إنسانية في تايلاند، وقتل 13 شخص على الأقل، بينما أصاب العشرات.

قال مسؤول بالشرطة التايلاندية إن 13شخصا لقوا حتفهم، وأصيب 35 آخرون في حريق نشب الجمعة في ملهى ليلي في إقليم تشونبوري جنوب شرق العاصمة بانكوك.

وقال الكولونيل بالشرطة ووتيبونغ سومجاي إن الحريق نشب في ملهى ماونتن بي الليلي في منطقة ساتاهيب في حوالي الساعة الواحدة صباحا بالتوقيت المحلي، وإن المعلومات تفيد حتى الآن بأن جميع الضحايا تايلانديون.

وأظهرت فيديوهات "مروعة" على وسائل التواصل الاجتماعي، اندلاع الحريق في الملهى الليلي، وخروج العشرات من الشبان إلى الخارج هرعا للنجاة بحياتهم.

وأظهرت اللقطات بعض الأشخاص وهم يعانون من الحرائق على أجزاء من أجسادهم، أثناء خروجهم من الملهى الليلي.

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