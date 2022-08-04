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هل لا يزال بايدن مصابا؟ كيف جاءت نتيجة اختبار كوفيد-19؟

4
AUGUST
2022
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قال كيفن أوكونور طبيب الرئيس الأمريكي جو بايدن في مذكرة أصدرها البيت الأبيض إن نتيجة اختبار كوفيد-19 جاءت إيجابية مرة أخرى الخميس، لكنه يشعر بأنه “بحالة جيدة للغاية”.

وأوضح أوكونور في المذكرة أن بايدن لا يزال يعاني من سعال “على فترات متباعدة جدا”، لكنه يتحسن. وسيبقى بايدن في العزل.

كان الرئيس البالغ من العمر 79 عاما قد خرج من العزل يوم الأربعاء من الأسبوع الماضي بعد أن ثبتت إصابته بكوفيد-19 لأول مرة في 21 يوليو تموز.

وقد جاءت نتيجة اختباره إيجابية مرة أخرى يوم السبت.

ووصف أوكونور ظهور نتيجة إيجابية بعد النتيجة السلبية بأنه حالة “ارتداد” رصدت في نسبة صغيرة من المرضى الذين تناولوا، على غرار الرئيس بايدن، عقار “باكسلوفيد” المضاد لفيروس كورونا المستجد.

يعمل هذا العلاج المضاد للفيروسات، الذي ينتجه مختبر “فايزر”، عن طريق الحد من قدرة الفيروس على التكاثر. وبالتالي، إبطاء تفشي المرض.

يوصى باستخدام “باكسلوفيد” في الولايات المتحدة للأشخاص المعرضين لخطر الإصابة الشديدة بالمرض.

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