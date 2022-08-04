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بعد صدور الحكم ضدّها.. أمبر هيرد تلجأ إلى بيع ممتلكاتها؟

4
AUGUST
2022
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فيما تعيش الممثلة الأميركية أمبر هيرد أياما صعبة بسبب ظروفها المادية حيث يجب عليها أن تدفع أكثر من 10 ملايين دولار لطليقها ممثل هوليوود جوني ديب بعدما حكمت المحكمة لصالحه في قضية التشهير، يبدو أن الفتاة الشقراء لجأت إلى بيع ممتلكاتها.
وقامت آمبر هيرد ببيع بيتها في وادي يوكا في لوس أنجلوس في كاليفورنيا، بـ مليون و50 ألف دولار في 18 يوليو 2022، وفق ما ذكره موقع ET بنسخته الأميركية.
وتم ربط منزل بطلة "أكوامان" من خلال موقع Dirt الذي كشف عن أن أمبر كانت تقيم في منزل في وادي يوكا الذي يبعد 120 ميلاً أو 193 كيلومترا شرق لوس أنجلوس، خلال المحاكمة الشهيرة مع جوني ديب التي أقيمت في فيرجينيا.
مساحته 2500 قدم مربعة

ووفقاً لموقع Dirt يضم المنزل الذي تبلغ مساحته 2500 قدم مربعة، ثلاثة غرف نوم وثلاثة حمامات، ويقع على مسافة 6 أفدان في صحراء موهافي.

وذكر الموقع بأن أمبر ضاعفت أرباحها من خلال عملية البيع، إذ أنها امتلكت المنزل بمبلغ 570 ألف دولار في العام 2015، وقامت ببيعه بمليون و50 ألف دولار.

إفلاس رسمي

يذكر أن آمبر هيرد أعلنت قبل أيام إفلاسها رسمياً وذلك بسبب الرسوم القانونية الباهظة التي تكلفتها. وتقدّمت بطلب تعلن فيه الإفلاس، وذلك قبل 21 يوليو 2022.

كما استأنفت أمام المحكمة بشأن حالة مواردها المالية وتراجعت عن مدفوعات التسوية. وعند التماسها للحكم، طلبت بطلانه بأكمله، بسبب افتقارها إلى الأموال الكافية، وفقاً لما ذكرته صحيفة "ماركا" الإسبانية.

يشار إلى أنه في يونيو الماضي أُمرت هيرد بدفع 10.35 ملايين دولار لجوني ديب في صورة تعويضات، عندما قضت هيئة محلفين في مقاطعة فيرفاكس بولاية فرجينيا بأن هيرد قامت بالتشهير بنجم "قراصنة الكاريبي".

وحظيت المحاكمة بين الثنائي الشهير، والتي استمرت ستة أسابيع باهتمام كبير وبتغطية إعلامية واسعة إذ نقلت محطات التلفزيون وقائعها مباشرة، وتناقلت شبكات التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو منها.

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