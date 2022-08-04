كم عدد المقاتلات الصينية التي عبرت الخط الفاصل في مضيق تايوان؟ وماذا عن الصواريخ الباليستية؟

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أرسلت الصين 22 طائرة مقاتلة حلقت لوقت قصير فوق الخط الفاصل في مضيق تايوان، الخميس، حسبما أعلنت وزارة الدفاع التايوانية في آخر تصريحاتها بشأن المناورات التي تقوم بها قوات بكين حول الجزيرة.

ولفتت وزارة الدفاع التايوانية، على موقعها الإلكتروني، إلى نشر ”أنظمة صواريخ دفاع جوي“ لتعقّب الطائرات وبثّ إنذارات إذاعية.

في هذه الأثناء، دعا وزير الخارجية الياباني يوشيماسا هاياشي، اليوم الخميس، الصين إلى ”وقف فوري“ لمناوراتها حول تايوان، والتي بدأت بعد زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايبيه، مساء الثلاثاء.

وقال هاياشي للصحفيين في بنوم بنه ”إن أفعال الصين هذه المرة لديها تأثير خطير على السلام في المنطقة، والمجتمع الدولي، واستقرارهما، وأطالب مرة جديدة بوقف هذه التدريبات العسكرية على الفور“.

ويأتي ذلك في وقت رجّحت فيه وزارة الدفاع اليابانية، في وقت سابق اليوم، أن تكون 4 من الخمسة صواريخ الباليستية الصينية، التي يبدو أنها سقطت في المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان، قد حلّقت ”فوق جزيرة تايوان الرئيسة“.

وكان وزير الدفاع الياباني نوبوو كيشي قد لفت إلى أن بلاده ”تقدّمت باحتجاج إلى الصين عبر قنوات دبلوماسية“، واصفًا الأمر بأنه ”مشكلة خطيرة تؤثر على أمننا القومي وسلامة مواطنينا“.

ورجّح الوزير الياباني سقوط صواريخ صينية في منطقة اليابان الاقتصادية الخالصة للمرة الأولى.

وقال كيشي لصحفيين، فيما تجري الصين تدريبات عسكرية مكثّفة في المياه المحيطة بتايوان: ”يُعتقد أن 5 من أصل 9 صواريخ باليستية أطلقتها الصين، قد سقطت ضمن المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان“.

وتجري الصين أكبر مناورات عسكرية لها على الإطلاق حول تايوان التي تعتبرها بكين جزءًا من أراضيها، وتعهدت بالاستيلاء عليها يومًا ما بالقوة إذا لزم الأمر.

وبدأ استعراض القوة إبّان زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى الجزيرة المتمتعة بحكم ذاتي، رغم تحذيرات صارمة لها من بكين.

وبدأت المناورات، ظهر اليوم الخميس، (الرابعة صباحًا بتوقيت غرينتش)، وتخللها ”إطلاق صواريخ تقليدية“ على المياه قبالة الساحل الشرقي لتايوان، حسبما أعلن الجيش الصيني.