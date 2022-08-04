living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بريطانيا والاتحاد الأوروبي تغلق صفحات وكالة “نوفوستي” الروسية في تويتر!

4
AUGUST
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أفاد موقع “تويتر” بإغلاق صفحات وكالة “نوفوستي” الروسية للأنباء في أراضي بلدان الاتحاد الأوروبي الـ27 وبريطانيا.

وأضاف الموقع أن الحديث يدور عن صفحات “@rianru” و”@riabreakingnews” و”@rsportru” و”@1prime_ru”.

وكان “تويتر” قد علق أكثر من مرة صفحات الصحفيين الروس ووسائل الإعلام الروسية، بما فيها قناة “آر تي”، كما علق صفحة رئيس مؤسسة “روسكوسموس” السابق، دميتري روغوزين.

وأعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، سابقا أن موسكو لم تتوقع أن الغرب سيفرض عقوبات على الصحفيين والرياضيين وممثلي الثقافة الروسية. من جانبه وجه فاليري فادييف، رئيس المجلس الرئاسي الروسي لحقوق الإنسان نداء إلى ممثلة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا لشؤون حرية الصحافة، تيريزا ريبييرو، داعيا إياها لاتخاذ إجراءات بهدف مراعاة الأحكام الخاصة بحرية الصحافة بسبب مضايقة وسائل الإعلام الروسية في دول الاتحاد الأوروبي.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout