بريطانيا والاتحاد الأوروبي تغلق صفحات وكالة “نوفوستي” الروسية في تويتر!

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أفاد موقع “تويتر” بإغلاق صفحات وكالة “نوفوستي” الروسية للأنباء في أراضي بلدان الاتحاد الأوروبي الـ27 وبريطانيا.

وأضاف الموقع أن الحديث يدور عن صفحات “@rianru” و”@riabreakingnews” و”@rsportru” و”@1prime_ru”.

وكان “تويتر” قد علق أكثر من مرة صفحات الصحفيين الروس ووسائل الإعلام الروسية، بما فيها قناة “آر تي”، كما علق صفحة رئيس مؤسسة “روسكوسموس” السابق، دميتري روغوزين.

وأعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، سابقا أن موسكو لم تتوقع أن الغرب سيفرض عقوبات على الصحفيين والرياضيين وممثلي الثقافة الروسية. من جانبه وجه فاليري فادييف، رئيس المجلس الرئاسي الروسي لحقوق الإنسان نداء إلى ممثلة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا لشؤون حرية الصحافة، تيريزا ريبييرو، داعيا إياها لاتخاذ إجراءات بهدف مراعاة الأحكام الخاصة بحرية الصحافة بسبب مضايقة وسائل الإعلام الروسية في دول الاتحاد الأوروبي.