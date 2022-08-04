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أميركا: لرفع الفائدة لحين هبوط التضخم

4
AUGUST
2022
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استبعد عضو في الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، خفض معدلات الفائدة في العام المقبل، مؤكداً أن “السيناريو الأكثر ترجيحاً هو مواصلة رفعها لحين تباطؤ التضخم”.

وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي نيل كاشكاري، إن “احتمال أن يتحول البنك المركزي الأميركي إلى خفض معدلات الفائدة العام القادم غير مرجح للغاية”، بحسب وكالة رويترز.

وأوضح كاشكاري، في كلمته أمام منتدى على هامش مؤتمر للتنظيم المالي في نيويورك، أمس الأربعاء، أن “بعض الأسواق المالية تشير إلى أنها تتوقع منا أن نخفض معدلات الفائدة العام القادم”.

وأضاف، “لا أريد أن أقول أن هذا مستحيل، لكنه يبدو وكأنه سيناريو غير مرجح للغاية، السيناريو الأكثر ترجيحا هو أننا سنواصل زيادة (معدلات الفائدة) ثم سننتظر حتى يكون لدينا ثقة بأن التضخم ينخفض بوتيرة ملموسة عائداً نحو المستوى المستهدف (2 بالمئة)”.

ورفع الفيدرالي الأميركي الفائدة الأسبوع الماضي بمقدار 75 نقطة وذلك للمرة الثانية على التوالي في خطوات متسارعة من قبل صانعي السياسة النقدية لمواجهة التضخم الذي بلغ أعلى مستوياته في أكثر من 4 عقود.

يذكر أن الفيدرالي رفع الفائدة في حزيران الماضي بمقدار 75 نقطة أساس في أكبر زيادة منذ عام 1994، إلى جانب رفعها بمقدار نصف 50 نقطة أساس في مايو، إضافة إلي زيادة بواقع 25 نقطة أساس في مارس من العام نفسه.

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