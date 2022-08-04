عودة المحادثات النووية.. آمال ضئيلة وتهرب من "إعلان الفشل"

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قال مسؤولون إيرانيون وأميركيون، الأربعاء، إن مسؤولين كبار من البلدين سيستأنفون محادثات في فيينا هذا الأسبوع، بهدف إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015، غير أنهم هونوا من شأن التوقعات بحدوث انفراجة وحمل كل طرف الآخر مسؤولية التوصل إلى حل وسط.



وقال علي باقري كني كبير المفاوضين النوويين الإيرانيين على تويتر قبل أن يتوجه إلى فيينا، إن الكرة في ملعب الولايات المتحدة لإنقاذ الاتفاق، ودعا واشنطن إلى "إظهار قدر من النضج والتصرف بمسؤولية".

وقال سفير إيران لدى الأمم المتحدة مجيد تخت روانجي متحدثا بمقر المنظمة الدولية، إن طهران تفاوضت بحسن نية لإحياء الاتفاق وألقى باللوم على واشنطن لفشلها في أن تضمن لإيران الحصول على الفوائد الاقتصادية للاتفاق.

وقال المبعوث الأميركي الخاص لإيران روب مالي إنه يستعد للسفر إلى فيينا، لكنه أوضح أنه لا يتوقع إحراز تقدم كبير.

وكتب على تويتر: "توقعاتنا محدودة، لكن الولايات المتحدة ترحب بجهود الاتحاد الأوروبي وعلى استعداد للمحاولة بحسن نية للتوصل إلى اتفاق. سيتبين قريبا ما إذا كانت إيران مستعدة لذلك".

وقال مالي إن المحادثات ستمضي على أساس نص اقترحه مؤخرا منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، لإحياء اتفاق 2015 الذي قلصت إيران بموجبه برنامجها النووي مقابل تخفيف العقوبات عنها.

وقال هنري روما المحلل في مجموعة أوراسيا إنه يعتقد أنه من غير المحتمل إحياء الاتفاق المعروف رسميا باسم خطة العمل الشاملة المشتركة هذا العام، وقدر الاحتمالات بنسبة 35 في المئة، وقال إن كل طرف من الطرفين لا يريد أن يكون هو من يتحمل مسؤولية نهاية الاتفاق.

وكتب روما في أحد التحليلات: "لكل من الولايات المتحدة وإيران مصلحة قوية في الحفاظ على احتمالات التوصل لاتفاق بالرغم من أن الحكومتين مستسلمتان على ما يبدو لزواله في النهاية".

وأضاف "بالنسبة للولايات المتحدة، فإن التركيز المستمر على خطة العمل الشاملة المشتركة يؤجل التحول الفوضوي والمكلف نحو زيادة الضغط الدبلوماسي والاقتصادي على طهران".

ومضى قائلا "بالنسبة لإيران، فإن استمرار الدبلوماسية، حتى لو كانت بلا طائل، يدعم الأسواق المحلية، ويعطل زيادة الضغوط الدولية، ويمنحها غطاء لمواصلة تقدمها النووي".

وفي 2018، انسحب الرئيس الأمريكي آنذاك دونالد ترامب من الاتفاق، ووصفه بأنه متساهل للغاية مع إيران، وأعاد فرض العقوباتالأمريكية القاسية، مما دفع طهران إلى البدء في انتهاك القيود النووية المنصوص عليها في الاتفاق.

وفي أحدث مؤشر على تقدم برنامج إيران النووي، قال تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية إن طهران أكملت تركيب ثلاث مجموعات من أجهزة الطرد المركزي المتطورة من طرازآي.آر-6 في محطتها لتخصيب الوقود في نطنز.

وبدا إحياء الاتفاق وشيكا في مارس بعد 11 شهرا من المحادثات غير المباشرة بين طهران وإدارة الرئيس جو بايدن في فيينا.

لكن المحادثات انهارت بعد ذلك بسبب عقبات من بينها مطالبة طهران بضرورة أن تقدم واشنطن ضمانات بعدم انسحاب أي رئيس أميركي من الاتفاق كما فعل ترامب.

ومن النقاط الأخرى مطالبة طهران واشنطن بشطب الحرس الثوري الإسلامي الإيراني من قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية، وهو ما استبعده بايدن.