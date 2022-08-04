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الحكومة ادعت أنها لا تعرف مكانه.. شولتس يتفقد بنفسه توربين "السيل الشمالي-1" للغاز

4
AUGUST
2022
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أكد المستشار الألماني أولاف شولتس، أن توربين خط الأنابيب "السيل الشمالي-1" موجود في ألمانيا وهو جاهز للتشغيل، وذلك بعد أن تمت صيانته بكندا التي عرقلت تسليمه لروسيا بذريعة العقوبات.
وصل المستشار الألماني أولاف شولز إلى مصنع "سيمنس" في "مولهايم أن در رور" بألمانيا لتفقد توربين "سيمنس" المثبت على "السيل الشمالي-1"، ويأتي ذلك في وقت تعاني فيه ألمانيا من نقص في إمدادات الغاز.

وقال المستشار الألماني، إنه لا توجد أسباب لعدم تسليم التوربين من طراز "سيمنس" إلى روسيا، وأشار المستشار الألماني إلى أنه يتوجب على الجانب الروسي الإبلاغ عن "حاجته" وتقديم مستندات الجمارك والنقل.

وفيما يتعلق بمشروع الغاز "السيل الشمالي-2"، أفاد المستشار الألماني بأنه تم وقف عملية تصديق "السيل الشمالي-2"، وقال: "انتهت عملية التصديق لأسباب واضحة"، مشددا على وجود قدرات أخرى لتوريد الغاز إلى أوروبا.
بدوره ادعى رئيس شركة "سيمنس" للطاقة أنه لا توجد حتى الآن وثائق كافية من روسيا لنقل التوربين ليتم تثبيته في خط الأنابيب "السيل الشمالي-1" (أنبوب من روسيا إلى ألمانيا عبر قاع بحر البلطيق).

وعلق التوربين في ألمانيا خلال عملية شحنه من كندا إلى روسيا، وحدث ذلك لأن الجانب الروسي لم يحصل على إذن لشحن التوربين، وفي 2 أغسطس الجاري، أفاد المتحدث باسم الحكومة الألمانية ولفجانج بوشنر بأن برلين لا تعرف مكان وجود توربين "سيمنس" الخاص بخط الأنابيب "السيل الشمالي-1".

وفي وقت سابق، أعلنت شركة "غازبروم" وجود أعطال في توربينات "سيمنس" في محطة بورتوفايا في "السيل الشمالي-1"، ووفقا لنائب رئيس مجلس إدارة شركة "غازبروم" فيتالي ماركيلوف، فإن الشركة الألمانية لم تنفذ أعمال الصيانة لأكثر من ربع الأعطال، بدورها قالت "سيمنس"، إنها لم تتلق أي تقارير عن حدوث أضرار في التوربينات من شركة "غازبروم".

روسيا اليوم
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